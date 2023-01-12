زار وزير الشباب والرياضة كمال دقيش عناصر المنتخب الوطني لكرة اليد خلال آخر حصة تدريبية لهم قبل التحول اليوم الخميس إلى السويد للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2023 .



وافتتحت امس بطولة العالم لكرة اليد في نسختها 28 وتتواصل بتنظيم مشترك بين بولونيا والسويد إلى غاية 29 جانفي الجاري بمشاركة 32 منتخبا.



وأسدى وزير الشباب والرياضة،بالمناسبة تشجيعاته للاعبين والاطار الفني بقيادة الفرنسي باتريك كازال متمنيا لهم التألق وتشريف الراية الوطنية في هذا المونديال الذي سيكون مؤهلا للألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما اكد كمال دقيش دعم الوزارة للمنتخب الوطني التونسي منوها بالاجواء المتميزة التي تجمع بين كل اللاعبين الذين اكدوا من جهتهم العزم على إعادة إشعاع كرة اليد التونسية وتشريف الراية الوطنية.



ويذكر ان المنتخب التونسي يجري مباراته الاولى في الدور الاول من مونديال 2023 ( المجموعة الثامنة ) مع نظيره البحريني غدا الجمعة (س18).



