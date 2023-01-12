بطولة العالم لكرة اليد: فوز فرنسا على بولونيا في مباراة الافتتاح

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 08:21 قراءة: 0 د, 29 ث
      
افتتح المنتخب الفرنسي مشواره في بطولة العالم لكرة اليد 2023 بالفوز على منتخب بولونيا مستضيف البطولة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
وتغلب منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بالمونديال العالمي، على بولونيا بنتيجة 26-24 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء بقاعة سبوديك أرينا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة العالم بولونيا والسويد 2023.
وبذلك حصد المنتخب الفرنسي أول نقطتين له في البطولة، تضعه في صدارة المجموعة، بينما ظلت بولونيا بدون نقاط.
ويتواجد مع منتخبا فرنسا وبولونيا كل من السعودية ومنتخب سلوفينيا.
وحصل نديم ريميلي لاعب فرنسا على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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