رئيس الجامعة الايفوارية لكرة القدم: الجامعة التونسية لكرة القدم مهيكلة بشكل جيد وهي "انموذج يحتذى به

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 20:28 قراءة: 1 د, 10 ث
      
انهى المنتخب الايفواري للمحليين لكرة القدم تربصه التحضيري في تونس وتحول اليوم الى الجزائر للمشاركة في بطولة امم افريقيا (شان الجزائر2023 .
ويفتتح منتخب ال"فيلة " مشاركته في بطولة (شان) الجزائر يوم السبت بملاقاة منتخب السنغال.

وبمناسبة زيارته الى تونس الى جانب منتخب بلاده للمحليين تحادث ياسين إدريس ديالو رئيس الجامعة الايفوارية لكرة القدم مع رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء اول امس الاثنين في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم حول واقع كرة القدم الأفريقية . كما تم بحث افاق الشراكة بين الجامعتين وخاصة في مجال تبادل الخبرات وذلك حسب بلاغ للجامعة الايفوارية .

واعرب رئيس الجامعة الايفوارية ياسين إدريس ديالو عن امتنانه لظروف التحضيرات منتخب كوت ديفوار للمحليين في تونس مؤكدا ان ، الأمور سارت على ما يرام منذ وصول الوفد الايفواري الى تونس .كما اعرب ديالو عن اعجابة بحسن تنظيم وهيكلة الجامعة التونسية لكرة القدم وما يتوفر بها من مرافق تدريب وقال ان الجامعة التونسية تعد " انموذجا يحتذى به" .
وطلب ياسين ادريس ديالو ، إقامة مباراة ودية في تونس ، في اطار التحضيرات لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في جانفي المقبل . وهو طلب وافق عليه رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم حسب بلاغ الجامعة الايفوارية .
ونقلت مصادر الجامعة الايفوارية عن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء قوله بإن الجامعة التونسية مستعدة لاستقبال منتخبات ايفوارية لاجراء تربصاتها بتونس فضلا عن توقيع اتفاق شراكة بين الجامعتين لتكوين المدربين والشبان وكذلك على مستوى الطب الرياضي والصحافة الرياضية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259822



En continu...

Toutes les news...
الخميس 12 جانفي 2023 | 20 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:25 15:04 12:34 07:32 06:00
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1217°-1118°-1219°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22922,6

  • (11 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,32762 DT        1$ =3,10212 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 jan)   1613,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   