جلسة عمل حول متابعة مشاريع تهذيب وادماج عدد من الاحياء السكنية بولاية بن عروس

انعقدت، الاربعاء ببن عروس، جلسة عمل خصصت لمتابعة مشاريع تهذيب وادماج 3 احياء سكنية وهي احياء شبدة المركزية والدة العليا وشبدة المرة ببلدية نعسان، وحي الامل ببلدية المروج، وحي السعادة ببلدية المحمدية بكلفة جملية تقدر بحوالي 12 مليون دينار.



وتبلغ كلفة تهذيب احياء شبدة حوالي 4417 الف دينار، في حين تبلغ تكلفة تهذيب حي الأمل بالمروج 3404، وتقدر تكلفة تهذيب حي السعادة ببلدية المحمدية بحوالي 4606 الف دينار، وتشمل التدخلات في مختلف الاحياء البنية الأساسية، وتحسين مسكن، والتجهيزات الجماعية.



وتنحصر الاشكاليات في احياء شبدة وفق الدراسة الاولية التي اعدت في الغرض بالخصوص في الربط بشبكة التطهير، الى جانب الربط بشبكة الأمطار والتنوير العمومي والفضاءات متعددة الاختصاصات والفضاءات الصناعية والاقتصادية في بقية الاحياء.



وقد اكد المشاركون من ممثلي وكالة التهذيب والتجديد العمراني الحرص على تنفيذ المشاريع في اجالها وتذليل مختلف الصعوبات المطروحة، بالتعاون مع مختلف المتدخلين من بلديات ومكاتب دراسات والادارات الجهوية للتطهير والتجهيز وغيرها..



ومن جانبه دعا والي بن عروس الى أحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لإنجاز المشاريع في ابانها لفائدة مواطني الجهة.



