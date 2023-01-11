قررت النقابة الأساسية للشباب والطفولة بالمنستير، اليوم خلال اجتماع لها عقدته بمقر الاتحاد المحلي للشغل بقصر هلال، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل أمام مقر المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير تنديدا بما اعتبرته "هرسلة" تعرضت لها مربية في قطاع الطفولة من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وفق ما أفاد به وات الكاتب العام للنقابة الأساسية للشباب والطفولة وجدي موسى.



وقال موسى ان زميلة لهم في قطاع الطفولة تعرضت الى الهرسلة من قبل وزيرة الاسرة على "خلفية تعليقها على تدوينة، حول النقص في العملة وبعض المشاغل اليومية التي نعيشها وتعيشها عدّة قطاعات أخرى" مشيرا الى ان المربية تعرضت كذلك الى التهديد بقطع مرتبها وسحب ترقياتها وإيقافها عن العمل والاستهانة بالعمل الذي تقوم به كمربية" على حد قوله.



وقال ان العاملين في القطاع في الجهة سيحملون الشارة الحمراء مع المطالبة باعتذار رسمي من الوزيرة على هذا التصرّف، والمطالبة باجتماع رسمي مع المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير مؤكدا أنّه في حال لم تتجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم فسينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالعاصمة.



وكانت النقابة الأساسية قد اصدرت يوم 9 جانفي برقية ادانت فيها بكل شدة ما اعتبرته "سياسة تكميم الأفواه والمتابعات بطريقة وصفتها بالبوليسية، التي تتبعها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تجاه إطارات الطفولة بولاية المنستير". واعتبرت أنّه من "غير المقبول استدعاء إطار تربوي بطريقة شفاهية من قبل الوزيرة بسبب تعليق وتعبير عن الرأي في صفحة الوزارة بطريقة حرة وموضوعية دون سب أو شتم أو ثلب" حسب نص البرقية.



ولم يتسن ل(وات) الحصول على تعليق من وزارة الاسرة والمراة وكبار السن رغم الاتصالات المتكررة.



