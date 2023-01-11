رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة يتقدمهم الكاتب العام للنقابة أيمن الديماسي.



وأكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على أهمية العمل النقابي في تطوير ظروف العمل بالإدارة وفي تحسين الأداء الوظيفي للإطارات والأعوان برئاسة الحكومة.



وأفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة أن رئيسة الحكومة أبدت تفهمها لمجمل مطالب ومقترحات النقابة التي تخدم منظوريها، مبينا أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على مواصلة عقد جلسات عمل والتفاوض بشأن المطالب المقترحة.



