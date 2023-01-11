أكد وزير الصحة علي المرابط خلال اجتماع جمعه مساء أمس الثلاثاء برئيس عمادة الأطباء التونسيين رضا الضاوي أن وزارة الصحة بصدد استكمال النصوص الترتيبية والقانونية الخاصة بالأمر عدد 341 لسنة 2019، وفق بيان الوزارة.



ويضبط هذا الأمر الحكومي نظام الدراسات وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية لتوحيد الإطار القانوني لأطباء الخط الأول للصحّة إلى جانب قانون المسؤولية الطبية وحقوق المريض.

كما تم التطّرق الاجتماع إلى مسألة هجرة الأطباء الشبان والحلول الملائمة للحد من هذه الظاهرة في إطار مشروع الإحاطة بالأطبّاء الشبان الذّي أطلقته وزارة الصحّة في الفترة الأخيرة بالشراكة مع مختلف المتدخّلين.



