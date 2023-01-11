بحث سبل تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال العناية بالتراث

مثّل دعم استراتيجية التعاون المشترك بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الترميم وإعادة التهيئة في قطاع التراث وإنقاذ الأرصدة الفنية وبرمجة توقيع اتفاقيات تعاون، أبرز محاور الجلسة التي جرت اليوم بمقر وزارة الشؤون الثقافية وجمعت الوزيرة حياة قطاط القرمازي بالقائمة بأعمال سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي (Natasha Franceschi).

وقد التأمت الجلسة بحضور كل من المكلف بالشؤون الثقافية بالسفارة "ديمتري تاراخوفسكي" والمدير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "سكوت دوبّرشتاين" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.



وتناولت وزيرة الشؤون الثقافية مسألة التعاون وتبادل الخبرات في مجال نقل الرصيد الوطني للفن التشكيلي وحفظه وفق مقاييس علمية دقيقة من مقرّه الحالي بباردو إلى متحف خاص بالفن المعاصر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي وذلك في إطار سعي وزارة الإشراف بمختلف مصالحها المختصة لحماية الذاكرة الوطنية من كل أشكال الإتلاف. كما تمّ تقديم جملة من المقترحات الخاصة بترميم عدد من المواقع منها "دار بن عبد الله " بالمدينة العتيقة وقصر برج البكوش بأريانة وقصر الآداب والفنون "القصر السّعيد".

وقد أعربت "ناتاشا فرانشيسكي عن استعداد سفارة الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس للتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية من أجل توفير متدخّلين مختصّين في مجالات حفظ التراث وترميمه وضمن اتفاقيات عمل مبرمة بين الطرفين، وتمّ في هذا الإطار اقتراح زيارة ممثّلين لصناديق دعم أمريكية مختصة في مجال التعاون الثقافي للاطّلاع على المشاريع الكبرى في الحفاظ على التراث وترميمه.

واتّفق الطرفان على توقيع مذكّرة تفاهم بين الحكومة التونسية ونظيرتها الأمريكية تتعلق بفرض قيود استيراد على موادّ أثرية وإثنولوجية تونسية، كما تم الاتفاق على تخصيص جلسة أخرى لمتابعة مشروعي ترميم المدرّج الروماني بالجمّ والموقع الاثري بأوذنة وتهيئتهما وتذليل الصعوبات المحتملة.



