رئيسة الحكومة تتحادث مع الأمين العام لاتحاد عمال تونس

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمين العام لاتحاد عمال تونس إسماعيل السحباني الذي كان مرفوقا بالأمينين العامين المساعدين رشاد الناموشي والسيد لطفي الشتمي.



وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال تونس أن اللقاء برئيسة الحكومة تطرق إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد، وعددا من القضايا الراهنة، مبرزا أنه تم التأكيد بالمناسبة على أهمية إيلاء قيم العمل المكانة التي تستحقها وداعيا العمال في مختلف القطاعات إلى مضاعفة الجهود وتكريس المبادئ التي يقوم عليها دفع الإنتاج وتطوير الإنتاجية خدمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.





