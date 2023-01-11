رئيسة الحكومة تتحادث مع سفيرة بولونيا الجديدة لدى تونس

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 17:42 قراءة: 0 د, 31 ث
      
مثّل التباحث في مجالات التعاون بين تونس وبولونيا، في المجالات الإقتصادية والثقافية والتربوية والتعليم العالي وآفاق تعزيزها في المرحلة المقبلة، أبرز محاور المحادثة التي جمعت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، بسفيرة بولونيا الجديدة لدى تونس، جوستينا بورازينسكا

ودعت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، إلى "مزيد التنسيق والعمل بين البلدين، على دعم الوجهة السياحية التونسية التي تحظى باهتمام كبير من قبل البولونيين وإلى تطوير آفاق التعاون التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين في القطاعات الثقافية والسياحية ودعم تبادل الخبرات والكفاءات، لاسيما بعد إمضاء اتفاقية مشتركة في عدد من مجالات التعاون الواعدة بين تونس وبولونيا"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.



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