نبهت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى اكتشاف هشاشة غاية في التعقيد في أنظمة التشغيل وينداوز
وحذرت الوكالة، وفق ما نشرته، الإربعاء، من استغلال هذه الوضعية للاختراق عن بُعد وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى بيانات حساسة أو حتى السيطرة الكاملة على النظام
وأفادت أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على الرابط التالي
وحذرت الوكالة، وفق ما نشرته، الإربعاء، من استغلال هذه الوضعية للاختراق عن بُعد وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية أو الوصول إلى بيانات حساسة أو حتى السيطرة الكاملة على النظام
وأفادت أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على الرابط التالي
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