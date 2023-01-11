تواصل اشغال تهيئة معهد اجيم جربة يؤثرعلى السير العادي للعملية التربوية والادارية

عبر عدد من اولياء تلاميذ معهد جربة اجيم عن تذمرهم لظروف الدراسة بهذه المؤسسة التربوية، بسبب تواصل اشغال تهيئة وصيانة المعهد بشكل يؤثر على سير العملية التعليمية وعلى سلامة التلاميذ والاسرة التربوية، واستنكروا تباطؤ الاشغال وعدم استغلال العطلة الدراسية المنقضية لاستحثاث نسقها وبذل مجهود اضافي للمقاول للتسريع فيها، حسب قولهم.



وتحمل الاسرة التربوية والادارية بهذا المعهد نفس الانطباع حول مسار الاشغال، وصعوبة الملاءمة بين الدراسة وتسيير المؤسسة والتقدم بالاشغال، مشيرين الى صعوبة الوضعية وخاصة امام نقص عدد قاعات التدريس وانقطاع التيار الكهربائي والضغط والفوضى، لافتين الى ان الاشغال انطلقت من دراسة غير استشرافية لم تاخذ بالاعتبار الحاجيات القادمة للمؤسسة وامكانية الحاجة الى فضاءات جديدة تستوجبها الممارسة اليومية للعملية التربوية او الادارية، بل تم على عكس ذلك التخفيض في عدد القاعات وفي عدد المكاتب وسوء توزيعها مع سوء تصرف في المساحة المتوفرة.



واشاروا الى غياب التنسيق مع الادارة في تضمين المشروع متطلبات المؤسسة القادمة والتي كانت تفتقر اليها لتصبح ضرورية في ضوء اشغال تهيئة كبيرة رصدت لها اعتمادات تجاوزت المليون دينار، ودعت الى التسريع في اتمام الاشغال التي تتواصل بشكل مزعج والى تلبية احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية بتوفير الفضاءات المناسبة وبتوزيع مجالي مناسب ومدروس.



ورغم تواصل انقطاع التيار الكهربائي على جزء كبير من قاعات المعهد المستغلة، فان الاشغال التي يقوم بها المقاول كلفت المعهد تكاليف باهضة للتنوير تجاوزت امكانيات المعهد الذي وفر ايضا مكانا لاقامة عمال هذه الحضيرة.



