سيدي بوزيد: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 81 بالمائة

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد، 81 بالمائة، ما يعادل حوالي 155 ألف طن من صابة الزيتون التي قدرت خلال هذا الموسم ب 199 ألف طن، وفق رئيس مصلحة بدائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد مبروكي .



وبين مبروكي في تصريح ل"وات، أن مساحة ولاية سيدي بوزيد من الزياتين تبلغ 287 ألف هكتار موزعة على مختلف المعتمديات، وذكر أن عدد المعاصر التي انطلقت في العمل منذ بداية موسم جني الزيتون قدرت ب77 معصرة وأصبح حاليا 70 معصرة، وبلغت الكميات المحولة منذ افتتاح موسم جني الزيتون حوالي 105 الاف طن وبلغ معدل استخراج الزيت حوالي 22 بالمائة.



تجدر الاشارة الى انه يوجد بولاية سيدي بوزيد حوالي 14 الف أصل زيتون بمرتبة أولى على مستوى وطني وتحتل الولاية المرتبة الأولى هذه السنة على مستوى الانتاج.



