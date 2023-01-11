انتظمت ظهر اليوم الأربعاء، قبالة وزارة الداخلية، الوقفة الدورية عدد 500 للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة، في ما يتعلق بالاغتيالات السياسية في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، "ومحاسبة كل من تورطوا في هذه الجرائم ومن حرّضوا على تنفيذها".



وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، زياد الأخضر، في تصريح إعلامي بالمناسبة "اليوم وبعد 500 أسبوع من الوقفات ونحن على مشارف عشر سنوات من هذه الجرائم، لم يتم الفصل في قضية الاغتيالات والبت فيها وهو في حد ذاته أمر محيّر"، معتبرا أن "عجز الدولة عن إنهاء ملف في عشر سنوات، يعكس وجود إخلالات في مستويات متعددة ويكشف أيضا وجود أطراف عديدة، ليس من مصلحتها أن تُكشف الحقيقة".



من جهته اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، أن وقفة اليوم، "هي وقفة استثنائية ولها رمزية، خاصة باعتبار أنها الوقفة عدد 500 ورسالتها الأساسية خلال عشر سنوات في المكان ذاته، لم تتغير منذ أول وقفة وإلى غاية اليوم وهي أننا لم ننس شهداءنا وزعماءنا وقادتنا بلعيد والبراهمي وأننا متمسكون بالمحاسبة دون صفقات وتسويات تحت الطاولة، كممر وحيد وإجباري لبناء أي عملية سياسية في المستقبل"، حسب تعبيره.



ولاحظ زهير حمدي في تصريح لوسائل الإعلام أنه "إذا كانت هناك نية لبناء مستقبل أفضل لهذه البلاد، فإن الأرضية الصلبة لهذا البناء هي المحاسبة لمن تورطوا في الإرهاب والإغتيالات والفساد"، مشددا على أنه "لا يمكن البناء والتحاور والشراكة في المستقبل، في ظل وجود فاسدين وإرهابيين ومتورطين في هذا الإجرام"، وفق قوله.



وأكد على أن تسوية هذه "التركة"، حسب ما جاء على لسانه، "يتطلب قضاء عادلا ومستقلا، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم وذلك بالرغم من التقدم النسبي في بعض الملفات، خاصة في ملف التسفير وملف الاغتيالات".



وأضاف الأمين العام لحزب التيار الشعبي: "نحن نعتبر أن فتح باب المحاسبة على مصراعيه، دون حسابات سياسية ودون مراعاة وتسويات وصفقات مثلما كان في السابق على حساب الحقيقة، أصبح مسألة ضرورية جدا بالنسبة إلى التونسيين، وهي مسألة يتوقف عليها مستقبل الحياة السياسية في تونس والديمقراطية ومستقبل الأحزاب السياسية".



يُذكر أن الشهيد شكري بلعيد اغتيل يوم 6 فيفري 2013 فيما تم اغتيال الشهيد محمد البراهمي يوم 25 جويلية من السنة ذاتها، دون أن يتم محاسبة من خطط ونفّذ هذه الاغتيالات.



