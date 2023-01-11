دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير لعبيدي، اليوم الاربعاء، الحكومة إلى الاسراع بالترفيع في حصة ولاية الكاف من الاعلاف، وذلك بهدف حماية القطيع من الاندثار، سيما في ظل تواصل انحباس الأمطار والنقص الفادح المسجل في الغطاء النباتي



وقال لعبيدي في تصريح ل"وات" أن الجهة لم تتلق، الى حد شهر ديسمبر الماضي، سوى 26 الف قنطار من الشعير المدعم، من مجموع 33 الف قنطار مبرمجة لفائدتها و13 الف قنطار من مادة السداري، في حين أن حاجيات الجهة تصل بالنسبة إلى الشعير إلى 55 الف قنطار سنويا وإلى 25 الف قنطار بالنسبة للسداري، واشار الى أن أسعار الأعلاف المركبة "ارتفعت بصفة جنونية" رغم أنها ليست بنوعية جيدة، بما جعل الفلاح غير قادر على اقتنائها للمحافظة على القطيع، على حد قوله



وعبر لعبيدي في ذات السياق عن تخوفه من لجوء الفلاحين إلى التفويت في قطيع الأغنام والماعز، الذي يقدر بحوالي 730 الف رأس، وذلك بسبب تواصل انحباس الأمطار وندرة الاعلاف، واكد ضرورة تعجيل الحكومة بمساعدة المربين على تجاوز هذه الفترة التي وصفها ب"الحرجة".



