إيقاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهام عمله

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهام عمله وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي، وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.

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