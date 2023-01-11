القصرين: الاحتفاظ بشاب عمد البارحة إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة في حي النور

القصرين: الاحتفاظ بشاب عمد البارحة إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة في حي النور

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 15:07 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الإربعاء ، بالإحتفاظ بشاب يبلغ من العمر 18 سنة عمد ليلة البارحة إلى رشق أعوان الأمن بالحجارة في حي النور وسط مدينة القصرين، وفق ما ذكره وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تصريح إعلامي.

وكان عدد من شباب وأطفال حي النور عمدوا مساء أمس الثلاثاء إلى رشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة وأغلقوا جزء من الطريق الرئيسية بالحيّ وتدخلت الوحدات الأمنية لتفريقهم وإعادة الهدوء له بعد تركيز دوريات أمنية مكثفة به علما وأنه لم يتم رفع أية شعارات أو مطالب خلال هذه الأحداث .

يشار الى أن حي النور بالقصرين المدينة شهد في مثل هذه الفترة من السنوات الماضية ، أعمال شغب وفوضى ليلية ومناوشات وعمليات كرّ وفر دون أن يكون لذلك أسباب محددة.

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