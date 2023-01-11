زهير حمدي: "لا ننوي التظاهر يوم 14 جانفي.. وتصحيح مسار 25 جويلية أفضل من الدعوة إلى المجهول"

زهير حمدي: "لا ننوي التظاهر يوم 14 جانفي.. وتصحيح مسار 25 جويلية أفضل من الدعوة إلى المجهول"

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 15:04 قراءة: 1 د, 21 ث
      
قال زهير حمدي الأمين العام لحزب التيار الشعبي، اليوم الاربعاء، "لا ننوي التظاهر يوم 14 جانفي الجاري، لأننا لا نتفق مع من سيحتجون ذلك اليوم على الوضع القائم".

وأوضح حمدي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في الوقفة الدورية بالعاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، أن موقف التيار الشعبي يختلف عن موقف الأطراف التي ترى أن ما حصل هو "انقلاب"، معتبرا أن إجراءات 25 جويلية "تصحيح لأوضاع كان لا بد أن تصحّح".

وأضاف قوله "نحن نعتبر أن هؤلاء (في اشارة الى الأطراف المحتجة) هم من انقلبوا على الثورة التونسية، ونكلوا بالشعب التونسي وسرقوا مقدراته وافسدوا الحياة الاقتصادية، وأجرموا وتلطخت أيديهم بالدماء.. وبالتالي فإننا نعتبر إزاحتهم وإخراجهم من المشهد عملا وطنيا لا انقلابا".

وأقر بأنه "لا اختلاف حول وجود نقائص وأخطاء عديدة تشوب مسار 25 جويلية، إلا أنه لا يوجد خيار آخر سوى تصحيح هذا المسار وتجذيره، لأنه أفضل من الدعوات الموجهة للشعب التونسي اليوم إلى الذهاب نحو المجهول".

وأكد ضرورة استكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، لاضفاء أريحية على المشهد السياسي، وتركيز البرلمان الذي يعد أحد المؤسسات الرئيسية في الدولة ويجسد السلطة التشريعية، لا سيما وأن مراجعة العديد من القضايا والقيام بجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستتم داخل هذا البرلمان.

كما شدد على ضرورة أن يحظى الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي وصفه ب "الحارق"، بكل الاهتمام، عبر اصدار قرارات شجاعة وجريئة، ملاحظا أن رئيس الجمهورية "لم يتقدم في هذا الاتجاه"، وبالتالي يتوجب على البرلمان، أن يأخذ على عاتقه هذه الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من أجل مصلحة الشعب التونسي.

يذكر أن أحزابا سياسية معارضة لمسار 25 جويلية 2021، أعلنت عن تنظيم مسيرات مختلفة يوم 14 جانفي الجاري، للمطالبة برحيل رئيس الجمهورية والعودة الى المسار الدستوري وإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259790



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 11 جانفي 2023 | 19 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:24 15:04 12:34 07:32 06:00
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1218°-1218°-1220°-9
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   