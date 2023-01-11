النصر السعودي ينفى الأخبار التي تفيد بإلزام رونالدو بالترويج لاستضافة السعودية لمونديال 2030

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 57 ث
      
نفى نادي النصر السعودي لكرة القدم ما تم تداوله بخصوص بند في عقد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو يتضمن إلزامه بالترويج لاستضافة المملكة السعودية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
ونشر نادي النصر عبر حسابه على تويتر بنسخته الإنقليزية، تغريدة جاء فيها " يود النصر توضيح أنه خلافا للتقارير الصحفية المتداولة فإن عقد كريستيانو رونالدو لا يتضمن التزامات تتعلق بأي طلبات باستضافة كأس العالم".
وأضاف الفريق السعودي "ينصب تركيز رونالدو حاليا على نادي النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح".
وانضم رونالدو 37 عاما, بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر, إلى النصر الشهر الماضي بعقد يستمر عامين ونصف في صفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو.
وزعمت تقارير إعلامية بأن رونالدو سيحصل على 200 مليون يورو أيضا نظير الترويج لملف محتمل للسعودية لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع مصر واليونان.
وأعلنت البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا بالفعل عن التقدم بطلب مشترك لاستضافة نسخة 2030 ينافس عرضا من بعض دول أمريكا الجنوبية.
وسيخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى مع النصر, متصدر البطولة السعودية للمحترفين حاليا, أمام الاتفاق يوم الـ23 من هذا الشهر بالمسابقة وقبلها سيظهر في الودية الدولية بين باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر.


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