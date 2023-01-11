توزر: ممثلون عن المجتمع المدني والسياسي يستنكرون في يوم احياء الذكرى 12 لشهداء مدينة دقاش بما جاء بالمرسوم 54

توزر: ممثلون عن المجتمع المدني والسياسي يستنكرون في يوم احياء الذكرى 12 لشهداء مدينة دقاش بما جاء بالمرسوم 54

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 13:36 قراءة: 0 د, 47 ث
      
استنكر ممثلون عن المجتمع المدني والسياسي في دقاش من ولاية توزر، اليوم الأربعاء، بمناسبة احياء الذكرى 12 لسقوط ثلاثة شهداء ابان الثورة، خطورة المرسوم 54، واعتبروا انه "يحد من الحرية"، وذلك خلال وقفة تحسيسية تم تنفيذها بالمناسبة.

واعتبر الناشط بالمجتمع المدني ومنسق تظاهرة احياء سقوط شهداء دقاش محمد النايلي في تصريح ل"وات" ان "التغيرات السياسية التي تشهدها تونس تهدد مكسب الحرية"، واضاف أن البرنامج يتضمن بالأساس وقفة تحسيسية للتنديد بالمرسوم بمشاركة عدد من الجمعيات والناشطين السياسيين أمام مقر معتمدية دقاش بالإضافة الى معرض صور يوثق ويؤرخ للثورة، على ان تختتم مساء بإشعال الشموع ومشاعل في المواقع الثلاث التي استشهد فيها شباب مدينة دقاش.
واعتبر الناشط بالمجتمع المدني خالد المستوري المرسوم 54 "مرسوما جائرا"، و"يصادر حرية العديد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسي"، وهو وفق الناشط السياسي محمد الزاوي " يتنافى مع ما قامت عليه الثورة برمتها" و"ليس من طموح الشعب التونسي الذي نادى بالحرية والعيش الكريم"، ودعا الى سحب المرسوم والى محاسبة قتلة شهداء الثورة

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