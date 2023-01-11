نحو بعث اتحاد دولي جديد للتنس بعضوية انس جابر ودجوكوفيتش و6 لاعبين اخرين

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 11:28 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم تعيين لاعبة كرة المضرب التونسية انس اجابر كعضو مؤسس في اللجنة التنفيذية "لاتحاد لاعبي التنس المحترفين" (اتحاد لاعبي التنس المحترفين) سيري النور قريبا حسب ما نقلته وسائل اعلام عالمية.

ويضم الاتحاد الجديد في مكتبه التنفيذي 8 لاعبين ولاعبات منهم بالخصوص التونسية انس جابر والصربي نوفاك دجوكوفيتش وهو اتحاد للاعبين ، يدافع عن صحتهم وحقوقهم وسيدافع من اجل اعطاء مكانة اكبر للاعبين في دنيا التنس العالمي حسب المؤسسين ، ولا سيما امام الاتحادين العملاقين لاتحاد الدولي للتنس للرجال والجمعية الدولية للتنس للسيدات.

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