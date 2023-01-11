تحضيرا لبطولة امم افريقيا - الجزائر 2023 - فوز منتخب مالي للمحليين على نظيره بكونغو الديمقراطية وديا 1-0

فاز منتخب مالي للاعبين المحليين لكرة القدم امس بملعب حمام سوسة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 1 - صفر في مباراة ودية في اطار تحضيرات المنتخبين لبطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم التي تفتتح يوم الجمعة في الجزائر.
وسجل الهدف الوحيد لمنتخب مالي ماكان سامابلي د19 من المباراة .
وكان منتخب مالي تعادل منذ 3 ايام في ودية اولى مع نظيره الاوغندي 0-0
ويذكر ان منتخب مالي يجري تربصا تحضيريا منذ يوم 4 جانفي الجاري بمدينة سوسة في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة (شان) الجزائر 2023
ويتحول منتخب مالي يوم 14 جانفي الى الجزائر لخوض نهائيات ال"شان"
وسجل الهدف الوحيد لمنتخب مالي ماكان سامابلي د19 من المباراة .
وكان منتخب مالي تعادل منذ 3 ايام في ودية اولى مع نظيره الاوغندي 0-0
ويذكر ان منتخب مالي يجري تربصا تحضيريا منذ يوم 4 جانفي الجاري بمدينة سوسة في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة (شان) الجزائر 2023
ويتحول منتخب مالي يوم 14 جانفي الى الجزائر لخوض نهائيات ال"شان"
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