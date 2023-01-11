تحضيرا لبطولة امم افريقيا - الجزائر 2023 - فوز منتخب مالي للمحليين على نظيره بكونغو الديمقراطية وديا 1-0

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 10:53 قراءة: 0 د, 29 ث
      
فاز منتخب مالي للاعبين المحليين لكرة القدم امس بملعب حمام سوسة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 1 - صفر في مباراة ودية في اطار تحضيرات المنتخبين لبطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم التي تفتتح يوم الجمعة في الجزائر.
وسجل الهدف الوحيد لمنتخب مالي ماكان سامابلي د19 من المباراة .
وكان منتخب مالي تعادل منذ 3 ايام في ودية اولى مع نظيره الاوغندي 0-0

ويذكر ان منتخب مالي يجري تربصا تحضيريا منذ يوم 4 جانفي الجاري بمدينة سوسة في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة (شان) الجزائر 2023
ويتحول منتخب مالي يوم 14 جانفي الى الجزائر لخوض نهائيات ال"شان"

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