تحضيرا لبطولة امم افريقيا - الجزائر 2023 - فوز منتخب مالي للمحليين على نظيره بكونغو الديمقراطية وديا 1-0

فاز منتخب مالي للاعبين المحليين لكرة القدم امس بملعب حمام سوسة على منتخب كونغو الديمقراطية بنتيجة 1 - صفر في مباراة ودية في اطار تحضيرات المنتخبين لبطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم التي تفتتح يوم الجمعة في الجزائر.

وسجل الهدف الوحيد لمنتخب مالي ماكان سامابلي د19 من المباراة .

وكان منتخب مالي تعادل منذ 3 ايام في ودية اولى مع نظيره الاوغندي 0-0



ويذكر ان منتخب مالي يجري تربصا تحضيريا منذ يوم 4 جانفي الجاري بمدينة سوسة في اطار التحضيرات للمشاركة في بطولة (شان) الجزائر 2023

ويتحول منتخب مالي يوم 14 جانفي الى الجزائر لخوض نهائيات ال"شان"



