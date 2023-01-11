تطاوين: حفر وتجهيز عديد الابار لدعم الموارد المائية في مختلف المعتمديات وتقليص الانقطاعات

تسعى ولاية تطاوين الى وضع حد للانقطاعات المتعددة والمطولة احيانا للمياه الصالحة للشرب في مختلف مناطق ومعتمديات الولاية بتوفير المزيد من الموارد الكافية للحاجيات المتزايدة في السنوات الاخيرة.



ومثل موضوع المياه محل اهتمام السلط المحلية والجهوية حيث كلن والي الجهة حافظ الفيتوري قد عاين عددا من المشاريع الجارية ودعا الاطراف المعنية الى التسريع في وضع حد للانقطاعات وتامين التزويد الدائم للمتساكنين بالمياه.



وتتمثل المشاريع الجديدة في حفر وتجهيز بئرعميقة تطاوين الشمالية 4 وبئر عميقة اخرى في منطقة وادي الغار 2 ومد حوالي 5 كلمترات من القنوات لربطها بالخزانات، وحفر وكهربة وتجهيز بئرين عميقتين بمنطقة بئر عمير لاحداث قطب لانتاج المياه بئر عمير- ام الزيتونة، قصد تحسين تزويد محور التزويد جنوب مدينة تطاوين.



كما تتعلق المشاريع بحفر وكهربة وتجهيز بئر القرضاب 2 من معتمدية غمراسن وربطها بالخزان الرئيسي لتدعيم الموارد المائية بالمناطق العليا في منطقة غمراسن، وربط وتجهيز وكهربة بئر كمبوت في معتمدية رمادة وربطها عبر 3,5 كلم من القنوات وذلك لتزويد منطقتي كمبوت والعشوش بالمياه الصالحة للشرب، ايضا حفر وكهربة وتجهيز بئر المرتبة وربطها عبر 6,5 كلم من القنوات لتحسين تزويد منطقة ذهيبة، وحفر وتجهيز بئر المعونة1 مكرر وبئر المعونة 7 مكرر والمعونة 8 وربطها بخزان المعونة عبر مد 3,5 كلم وذلك لتدعيم الموارد المائية الخاصة بمعتمديتي الصمار وبني مهيرة.



ومن بين المشاريع ايضا انجاز مشروع تحسين تزويد مركب الصمار الغرياني الممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بحوالي 3,6 مليون دينار والمتمثل في مد 16 كلم من القنوات في قسط اول و مضاعفة قنوات الدفع على طول 10 كلم من بئر الدرينة لربطها بخزان المعونة.



يشار الى انه تم خلال هذا الشهر اعطاء اشارة بناء خزان بمنطقة شنني وربطه بالبئر الذي تم انجازه بحوالي 200 الف دينار لفائدة مجمع التنمية بالمنطقة.



يذكر ان الجهة تعيش فترة جفاف تواصلت لاكثر من ثلاث سنوات متتالية ما ضاعف الطلب على المياه الصالحة للشرب والري فضلا عن الحاجيات الاخرى (سياحة وخدمات).



