وزير الداخلية يلتقي القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 09:39 قراءة: 0 د, 19 ث
      
التقى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، القائم بأعمال سفارة ليبيا بتونس مصطفى قدارة مرفوقا بالملحق الأمني والمستشار القانوني لدى السفارة، و"استعرضا وضع التعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على "حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات والدفع بها إلى أسمى المراتب تجسيما لتطلعات الشعبين".

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