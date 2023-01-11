القصرين: عودة الهدوء إلى حي النور بعد عمليات كرّ وفرّ ليلية

القصرين: عودة الهدوء إلى حي النور بعد عمليات كرّ وفرّ ليلية

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 09:36 قراءة: 0 د, 41 ث
      
عاد الهدوء إلى حيّ النور بالقصرين المدينة ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء ، بعد عمليات كرّ وفرّ ليلية اندلعت بين عدد من الشباب والأطفال من جهة، والوحدات الأمنية من جهة أخرى، لم يرفع خلالها أية شعارات أو مطالب، وفق ما أكده شهود عيان ل"وات"
وعمد عدد الشباب والأطفال، إلى رشق الوحدات الأمنية المتمركزة بالقرب من مركز أمن حي النور في القصرين المدينة بالحجارة، وأشعلوا العجلات المطاطية وأغلقوا جزء من الطريق الرئيسية بالحيّ، الذي سجل تمركزا أمنيا مكثفا فور اندلاع عمليّة الكرّ الفر، وقامت الوحدات الأمنية بمطاردة المشاركين في هذه العمليات لتفريقهم وإعادة الهدوء للحي.

يشار الى أن حي النور بالقصرين المدينة شهد في مثل هذه الفترة من السنوات الماضية ، أعمال شغب وفوضى ليلية ومناوشات وعمليات كرّ وفر .




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