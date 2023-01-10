صافرة مصرية لكلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي

صافرة مصرية لكلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم تعيين الحكم المصري امين عمر لادارة لقاء الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي المقرر يوم الخميس المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وفي المقابل، سيتولى الحكم باديس بن صالح قيادة مقابلة النادي الافريقي واتحاد بنقردان المقررة يوم الجمعة القادم بملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الرابعة بعد الظهر في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259759



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 11 جانفي 2023 | 19 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:24 15:04 12:34 07:32 06:00
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1218°-1218°-1220°-9
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   