صفاقس : الاساتذة النواب في يوم غضب يؤكدون تمسكهم بمقاطعة الدروس وبحجب الاعداد

نفذ اليوم الثلاثاء، عدد من الاساتذة النواب بصفاقس، يوم غضب ووقفة احتجاجية امام المندوبية الجهوية للتربية صفاقس1

وافاد المنسق الجهوي للاساتذة النواب بصفاقس، رياض الراضوي، في تصريح لـ/وات/ "ان يوم الغضب المردف بوقفات احتجاجية بكامل المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف ولايات الجهورية الذي ينفذه اليوم الاساتذة النواب، ياتي على خلفية "سياسة الاستخفاف والتلاعب التي تنتهجها سلطة الاشراف، بملف الاساتذة النواب منذ 2008" مؤكدا "ان الاساذة النواب سيواصلون مقاطعتهم للدروس التي شرعوا فيها منذ بداية الثلاثي الثاني مع حجب الاعداد، الى حين وضع ملفهم على طاولة المفاوضات اسوة بباقي الملفات الاجتماعية والقطاعية، وعلى ان تفضي هذه المفاوضات مع الشريك النقابي والاجتماعي الى حل جذري يقضي بانتدابهم وبتسوية وضعيتهم المادية والمهنية".

واوضح المنسق الجهوي للاساتذة النواب بصفاقس ان تسوية الوضعية المهنية والمادية للاساتذة النواب، تستوجب وضع اتفاقية شاملة وعادلة تشمل جميع الأساتذة النواب تقضي بانتدابهم على دفعتين (2008-2016) ثم ( 2016-2023 ) والقطع مع آليات التشغيل الهش مثلما صدر بالنقطة الرابعة للهيئة الإدارية القطاعية واقرار مبدا "التنفيل العمري"، واعداد قاعدة بيانات جديدة للاساتذة النواب (2016 -2023) وتصفية قاعدة البيانات المعتمدة (2008 -2016 ).



كما تتضمن المطالب إعادة النظر في الشهائد الجامعية والاجازة التطبيقية التى لا تخضع للأمر 3123 ، فضلا عن تمكين الاساتذة النواب من حقهم في التغطية الاجتماعية والصحية، والاخذ بعين الاعتبار سنوات العمل في مسألة التدرج والتقاعد، وصرف مستحقاتهم المادية المتخلدة لمدة سنتين، داعيا جميع الاساتذة النواب الى الالتحاق بمقاطعة الدروس والتمسك بحجب الاعداد .



من جهته دعا الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس، في بيان مساندة للاساتذة النواب اصدره ليلة امس ، وزارة التربية الى ضرورة القطع مع اشكال التشغيل الهش والتعجيل بضبط برنامج وطني لانتداب الاساتذة النواب، والكف عن تاجيرهم على خلاف العقود والتعجيل بصرف كل المتخلدات المالية بالذمة من مستحقات الاساتذة النواب.



يذكر ان جهة صفاقس تعد حوالي 500 استاذ نائب ما بين مندوبية التربية صفاقس1 وصفاقس2 ، اما على مستوى الوطني، فيبلغ عدد الاساتذة النواب حوالي 7300 استاذ نائب.



