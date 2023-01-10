مباراة ودية: فوز الأولمبي الباجي على لوزان السويسري 3 - 2

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 19:40 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز الأولمبي الباجي اليوم الثلاثاء على فريق لوزان السويسري بنتيجة 3 - 2 ، في مبارة ودية استعادادا لاياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وجاءت ثلاثية الأولمبي الباجي في اللقاء الذي دار بالمركب الرياضي بطبرقة عن طريق أسامة بوڤرة و عصمان كومباسا و لامين با .

يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد المنستيري و بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني اتحاد بنقردان.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259757



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   