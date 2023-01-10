مباراة ودية: فوز الأولمبي الباجي على لوزان السويسري 3 - 2

فاز الأولمبي الباجي اليوم الثلاثاء على فريق لوزان السويسري بنتيجة 3 - 2 ، في مبارة ودية استعادادا لاياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وجاءت ثلاثية الأولمبي الباجي في اللقاء الذي دار بالمركب الرياضي بطبرقة عن طريق أسامة بوڤرة و عصمان كومباسا و لامين با .



يذكر أنّ الأولمبي الباجي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد11 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الاتحاد المنستيري و بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الثاني اتحاد بنقردان.





