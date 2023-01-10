وزارة الصحة: اكثر من 10 الاف شخص تلقوا الجرعة الخامسة من التلقيح ضد كوفيد 19، الى حدود 9 جانفي الجاري

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 19:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت وزارة الصحة ان 10آلاف و148 شخصان قد تلقوا الجرعة الخامسة للتحصين ضد فيروس كورونا الى حدود 9 جانفي الجاري.

واضافت الوزارة في بلاغها الدوري حول الحملة الوطنية للتلقيح ان 72 ألف و911 شخصا فقط تلقوا الجرعة الرابعة مقابل مليون و254 ألف و 815 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة.

واشار ذات البلاغ ان 6 ملايين و398 ألف و469 شخصا استكملوا التلقيح، منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 والى حدود امس، منهم 4 ملايين و 696 الف و 900 شخص تلقوا جرعتين ومليون و 701 الف و 569 شخصا جرعة واحدة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259754



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   