وزارة الصحة: اكثر من 10 الاف شخص تلقوا الجرعة الخامسة من التلقيح ضد كوفيد 19، الى حدود 9 جانفي الجاري

اعلنت وزارة الصحة ان 10آلاف و148 شخصان قد تلقوا الجرعة الخامسة للتحصين ضد فيروس كورونا الى حدود 9 جانفي الجاري.



واضافت الوزارة في بلاغها الدوري حول الحملة الوطنية للتلقيح ان 72 ألف و911 شخصا فقط تلقوا الجرعة الرابعة مقابل مليون و254 ألف و 815 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة.



واشار ذات البلاغ ان 6 ملايين و398 ألف و469 شخصا استكملوا التلقيح، منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس 2021 والى حدود امس، منهم 4 ملايين و 696 الف و 900 شخص تلقوا جرعتين ومليون و 701 الف و 569 شخصا جرعة واحدة.





