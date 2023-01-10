المهدية: الإدارة الجهوية للتجارة تبرم 555 عقد صلح بقيمة تتجاوز 223 ألف دينار خلال سنة 2022

أبرمت الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، خلال كامل العام المنقضي، 555 ععقد صلح بقيمة عادلت 223 الفا و561 دينارا، وفق ما أكده الحبيب الديماسي المدير الجهوي للتجارة، الثلاثاء في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأكد الديماسي أن 1036 فريق مراقبة اقتصادية أمن 54 الفا و395 زيارة تفقد خلال سنة 2022 وأفضت إلى رفع 3343 مخالفة.

وتعلقت 600 من بين هذه المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية توزع اهمها إلى 202 تهم قطاع التبغ و149 لقطاع الخضر والغلال و139 لقطاع المواد الغذائية.



وبلغ عدد المخالفات بسبب الزيادات في الأسعار 569 مخالفة منها 249 بقطاع المواد الغذائية و217 بقطاع الخضر والغلال.

واشتمل مجموع المخالفات على 307 مخالفة بسبب الفوترة منها 138 بقطاع المواد الغذائية و81 بقطاع الاسماك.

ورفع أعوان المراقبة الاقتصادية 949 مخالفة بسبب عدم الاستظهار بالأسعار طالت 332 منها قطاع المواد الغذائية و210 قطاع الغلال والخضر و142 قطاع الدواجن والبيض.

وناهز عدد المخالفات بسبب إخفاء بضاعة وممارسة الاحتكار 221 مقابل 26 مخالفة بسبب الإخلال بتراتيب الدعم و20 لمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.

وتعلقت 142 مخالفة بالجودة والسلامة إلى جانب 446 مخالفة بآلات الوزن ومخالفتان بالبيع المشروط بالأضافة إلى 57 مخالفة متنوعة الأسباب.



