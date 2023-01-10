لقاء مع الكاتب الجزائري ياسمينة خضرا بكلية الاداب بمنوبة

في أجواء صالون ادبي فكري شيق، احتضن مدرج ابن خلدون بكلية الآداب والفنون والانسانيات بنوبة ظهر اليوم الثلاثاء تجربة الكاتب الجزائري محمد مولسهول، المعروف أدبيا باسم ياسمينة خضرا الذي قدم آخر رواياته " les vertueux الصادرة بالفرنسية عن دار "مياليه بارو" وبالعربية عن منشورات القصبةفي قلعة الأصوات الحرة « مشكاة الانوار » أنار ياسمينة خضرا اللقاء بتجربته الخاصة التي بدأها ضابطا عسكريا مغرما بشعر أبي الطيب المتنبي فكاتب برصيد حافل من المؤلفات والروايات والانتاجات الإبداعية الى اخر اعماله الرواية الحدث "الصالحون" او "الفضلاء" او "الاخيار" والتي لم يستقر الكاتب على عنوانها باللغة العربية، وفقتصريحه لوات اليوم خلال اللقاء الادبي الذي حضرته اعداد غفيرة من عشاق رواياته وافتتحه عميد الكلية منصف التائب.بردود مباشرة أحيانا ومراوغة أحيانا أخرى بروح الدعابة، أجاب ضيف تونس عن أسئلة دقيقة احاطه بها عشاقه خلال اللقاء الذي ادارته الباحثة هند سوداني أستاذة الفرنسيّة في كليّة الآداب، مزيحا الستار عن تفاصيل من حياته ومن تجربته الأدبية التي غيرت مسيرته المهنية وتفرغ لها بعد سنوات من الحياة العسكرية. كما تحدث عن اهتماماته الثقافية والفكرية التي ضمنها كتاباته وأعماله.سافر الكاتب بالحاضرين من جامعيين وأساتذة وطلبة وتلاميذ وعشاق كتاباته الذين حرصوا على عدم التفريط في ملاقاته، الى مضمون روايته الأخيرة التي تدور أحداثها في حقبة الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما رافقها من احداث وصور تجنيد إجباري للجزائريين في الجيش الفرنسي تنفيذا لقانون التجنيد العسكري الإجباري الصادر عام 1912، حقبة اعتبرها في حديثه لوات تاريخ اجداده الذين عايشوها مع بقية الجزائريين ، والتي أرادها رد اعتبار لتاريخهم الذي يعتبره جزءا من تاريخ الجزائر الذي لطالما احتفى به ومجده في كتاباته التي لاقت اقبالا جماهيريا واسعا من قبل القراء في مختلف انحاء العالم، وترجم بعضها الى اكثر من 30 لغة، كما اقتبس بعضها للسينما وتوجت بعديد الجوائز.فكرة هذه الرواية، بدرت له قبل سنوات حين كتب مقدمة سلسلة رسوم للناشئة حول القناصة الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، مكرهين وتحت وطأة الاستعمار، الذي يؤرخ لهم باسم «القناصة الأتراك» (نسبة لقوات غير نظامية تركية وعربية شكلها الفرنسيون في الجزائر منذ 1830). فحبك خيوطها ونسج حيثياتها بدقة ونضج معتبرا ان هذا العمل هو الأقرب اليه وانه عصارة تجربته الإبداعية طيلة السنوات الماضية.بأسلوب خاص، وشيق مختلف من رواية لأخرى ومن عمل ابداعي لآخر كان أسلوب الرواية الفضلاء او الاخيار او الصالحين الصادرة في 540 صفحة ، دقيقا، شيقا واعيا وناضجا قائلا انه العمل "الذي عكسني ناضجا وواعيا على قدر من المسؤولية الثقافية والاجتماعية والفكرية والذي لخص مسيرة خمسين عاما من الكتابة والابداع الادبي " في تجربة أبحر فيها في ماضي الجزائريين وتحديدا في ثلاثينيات القرن الماضي، في مسقط رأسه القنادسة ببشار، بين تجربة الاستغلال في مناجم الفحم، ودور الهجرة الجزائرية، وكيف تشكل الوعي الوطني والمقاومة الشديدة التي عرفها الغرب الجزائري ضد قانون التجنيد القسري سواء على مستوى النخبة أو المواطنين العاديين، من خلال الاحتجاجات أو العمليات المسلّحة والهجرة الجماعية للسكان، عائلات وأفرادا.في اقتباس من الفضيلة والخير والصلاح والطيبة والنقاء، كان عنوان روايته التي ثمن فيها قيم أبناء وطنه وأضفى عليها واقعية بروح الإطار العسكري الذي خاض معركة الدفاع عن الوطن امام الإرهابيين، وسافر فيها بقرائه في رحلة عبر الزمن عبر معطيات تاريخية لمحنة شعب جسّدها بطله المجند في حرب لم تعنه، "ياسين شراقة " الذي بسبب ظروفه الاجتماعية وطيبته التي تكاد تبلغ حد السذاجة، يجنّد مكان ابن "قايد" قريته ويخوض الحرب باسم ابنه ونيابة عنه مقابل وعود لن تتحقق أبدا، بل يتعرض للخيانة والتشريد ومحاولة قتله بمجرد عودته من الحرب.وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الكاتب الجزائري بمنوبة يأتي في إطار جولة يقوم بها في تونس لتقديم روايته، كانت انطلقت يوم الجمعة 7جانفي بمدينة المرسى ثم بسوسة، لتتواصل بالمسرح البلدي بصفاقس يوم الاربعاء 11جانفي، وتختتم الجمعة 13جانفي بجربة تحديدا بفضاء المركز الثقافي المتوسطي بحومة السوق.