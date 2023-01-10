كأس الخليج: فوز الكويت على الامارت بهدف دون رد

خطف المنتخب الكويتي فوزا ثمينا على حساب نظيره الكويتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم التي تحتضنها العراق من 6 الى 19 جانفي الجاري.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الميناء عن طريق اللاعب أحمد الظفيري في الدقيقة 90.
ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 3 نقاط محتلا بذلك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف منتخبي قطر والبحرين في حين يقبع المنتخب الاماراتي في المركز الأخير بلا نقاط.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الميناء عن طريق اللاعب أحمد الظفيري في الدقيقة 90.
ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 3 نقاط محتلا بذلك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف منتخبي قطر والبحرين في حين يقبع المنتخب الاماراتي في المركز الأخير بلا نقاط.
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