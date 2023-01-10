كأس الخليج: فوز الكويت على الامارت بهدف دون رد

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 17:31 قراءة: 0 د, 23 ث
      
خطف المنتخب الكويتي فوزا ثمينا على حساب نظيره الكويتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الخليج لكرة القدم التي تحتضنها العراق من 6 الى 19 جانفي الجاري.
وجاء الهدف الوحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الميناء عن طريق اللاعب أحمد الظفيري في الدقيقة 90.
ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 3 نقاط محتلا بذلك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف منتخبي قطر والبحرين في حين يقبع المنتخب الاماراتي في المركز الأخير بلا نقاط.





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