سفير ايطاليا بتونس يؤكد لرئيسة الحكومة دعم بلاده للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أعرب السفير الايطالي بتونس فابريزيو سادجو، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، عن مساندة بلاده لتونس في مسارها الاصلاحي، ودعمها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.



كما مثل اللقاء مناسبة، لمتابعة تقدم الملفات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.



