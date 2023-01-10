سفير ايطاليا بتونس يؤكد لرئيسة الحكومة دعم بلاده للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 17:19 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أعرب السفير الايطالي بتونس فابريزيو سادجو، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، عن مساندة بلاده لتونس في مسارها الاصلاحي، ودعمها للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما مثل اللقاء مناسبة، لمتابعة تقدم الملفات الثنائية، وسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في جميع المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259740



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   