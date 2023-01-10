بن عروس : ضبط مخزن عشوائي لتخزين التجهيزات الالكترونية

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات، من الكشف على مخزن عشوائي بجهة المروج الرابع، بولاية بن عروس، مُعد لتخزين التجهيزات الإلكترونية .



ووفق ما ورد بالصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني ، فقد قامت هذه الوحدات بمعية فريق من الحرس الديواني بعد التنسيق مع النيابة العمومية، بمداهمة المخزن، اين تم العُثور على كمية كبيرة من المعدّات الإلكترونية على غرار كماليات لأجهزة الحاسوب، وآلات لتصليح الهواتف الجوّالة وتوابعها، إضافة إلى مواد لتنظيف الأجهزة الإلكترونية قدّرت قيمتها الجملية بحوالي 600 ألف دينار.



وبالتثبت في الفواتير ومصدر البضاعة، تبين أن كمّية كبيرة منها متأتية من التهريب ، وبمراجعة ممثل النيابة العمومية تم الإذن بحجز البضاعة المذكورة وإحالة الموضوع على المصالح المعنية لمواصلة الأبحاث.



