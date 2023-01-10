نابل: تقدم سير جني الزيتون بنسبة 90 بالمائة وأسعار اللتر الواحد من الزيت تتراوح بين 15 و17 دينارا

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية نابل، الذي انطلق بداية شهر نوفمبر الجاري ويتواصل الى منتصف شهر فيفري المقبل، حوالي 90 بالمائة في حين تم تحويل 35 ألف طن من زيتون الزيت، وفق ما ذكره رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي الكزدغلي، في تصريح لصحفية (وات)



وأضاف المصدر ذاته، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن تتجاوز صابة الزيتون خلال الموسم الحالي 58 ألف طن زيتون زيت، أي ما يعادل 11 ألف طن من الزيت، مقابل 56300 طن خلال الموسم الفارط و4400 طن من زيتون المائدة مقابل 4170 طنا، مسجلة بذلك تطورا في الإنتاج الجملي بنسبة تتجاوز 4 بالمائة



وبخصوص الأسعار، أفاد الكزدغلي ان أسعار زيت الزيتون تتراوح بين 15 و17 دينارا اللتر الواحد في حين يتراوح سعر الكغ من الزيتون بين 1800 الى 3000 مليم، مشيرا الى ان إنتاجية الزيت تقدر ب23 بالمائة وانه تم ضبط أسعار التحويل بالمعاصر ما بين 150 و200 مليم الكغ من الزيتون



وبين انه تم رفع عدد من المخالفات المتعلقة بشروط حفظ الصحة التي تم تجاوزها، لافتا إلى ان عدد المعاصر المفتوحة بالجهة بلغ 37 معصرة موزعة على مختلف معتمديات الجهة من مجموع 52 معصرة بالجهة (48 عصرية و4 تقليدية)



وتمسح غابة الزيتون بولاية نابل حوالي 28900 هكتار خلال الموسم الحالي، أي ما يمثل 1،4 بالمائة على الصعيد الوطني، وتوفر الجهة حوالي 4 بالمائة من الإنتاج الوطني لزيتون الزيت



