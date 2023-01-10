اكد احمد البلي رئيس الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري ان الفريق يعاني من مشاكل مالية كبيرة منها خطية المنع من الانتداب التي سلطت على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" المقدرة ب90 الف دولار(300 الف دينار) بالاضافة الى التزامات اخرى وهو ما دفعنا الى تقديم طلب رسمي الى الجامعة التونسية لكرة القدم لتمكيننا من تسبقة على منحة مشاركة الحارس البشير بن سعيد في مونديال قطر الاخير.

وقال ايضا " ننتظر منحة الاتحاد الافريقي للعبة بعنوان التاهل ال دور المجموعات".

واوضح البلي في حوار ادلى به الى الموقع الرسمي للاتحاد المنستيري على شبكة التواصل الاجتماعي ان "الفريق بحاجة ماسة الى تلك الموارد والمقدرة تقريبا ب 800 الف دينار من اجل تسديد خطية منع الانتداب للفيفا بالاضافة الى خلاص اجور اللاعبين و كذلك اتمام صفقة انتداب 3 لاعبين لتاهيلهم في اقرب الاجال".



ووجه البلي الدعوة الى عدد من المستشهرين لمواصلة الوقوف الى جانب النادي في هذه الفترة بالذات لاسيما و ان الاتحاد يقبل في الفترة القادمة على مصاريف كثيرة بحكم التزاماته القارية من مصاريف تنقل و اقامة (حوالي 700 الف دينار),كما طالب وزارة الشباب و الرياضة بتمكين الفريق من منحة التنقل بعنوان المباريات التي خاضها في اطار ادوار التصفيات لمسابقة كاس "الكاف" فضلا عن المنحة السنوية (200 الف دينار).

واوضح البلي ان السلط الجهوية تبذل مجهودات كبيرة من اجل تاهيل ملعب مصطفى بن جنات حتى يتمكن من الحصول على الترخيص الضروري من اجل ان يواكب جمهور المنستير مباريات فريقه على ميدانه في مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



