المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين تتسلم مؤقتا مشاريع ثقافية جديدة وأخرى في طور الإنجاز

تسلمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين مشروع التهيئة الخارجية للمركب الثقافي بمدنين وما تضمنه من ركح للتنشيط الخارجي ومسرح تتسع طاقة استيعابه لنحو 3 آلاف متفرج، إلى جانب فضاء لمعرض للفنون التشكيلية ونوادي اختصاص ومشرب، إلى جانب صيانة الفضاء الامامي للمركب من خلال التنوير والتشجير.



وقد ساهمت هذه الإنجازات المتعلقة بالتهيئة والصيانة وغيرها من الإضافات، في تغيير وجه هذا المركب الثقافي وأضفى عليه جمالية كبرى وفتح أمام مدينة مدنين المجال لاستقبال واحتضان أنشطة صيفية مختلفة وعروض موسيقية وفنية كبرى خاصة في ظل افتقار مدينة مدنين إلى مسرح بلدي تعمل البلدية على إنجازه.

وتواصلت أشغال هذه التهيئة الخارجية للمركب الثقافي بمدنين طيلة سنة بكلفة ناهزت 700 الف دينار وفق المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين ابراهيم العرف الذي أوضح لوات أن هذا التسلم أولي في انتظار رفع بعض التحفظات او الملاحظات لتسلم المشروع نهائيا .

واشار الى ان الجهة تمثل حضيرة اشغال متواصلة لتحسين البنية التحتية للقطاع الثقافي وتطويرها بما يتماشى وتطور المشهد الثقافي والحركية الثقافية التي تشهدها لافتا في هذا الاطار الى أنه تم مؤخرا تسلم المركب الثقافي بجربة ميدون بعد سنوات طويلة من الغلق والتخريب ليتم التدخل فيه بكلفة فاقت 3 ملايين دينار وبذلك اصبح جاهزا للاستغلال ولاستيعاب حجم الانشطة الثقافية بالمنطقة.

واوشكت من جهة اخرى اشغال المكتبة العمومية بالعامرية بن قردان على النهاية فيما انطلقت اشغال التهيئة الكاملة لدار الثقافة ببن قردان باعتمادات جملية قدرها 5 ملايين دينار وتتواصل اشغال تهيئة دار الثقافة فريد غازي بحومة السوق بعد حل المشكل العقاري.





