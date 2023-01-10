تحضيرا لبطولة امم افريقيا (شان 2023) - تعادل مدغشقر مع النيجر وديا صفر لصفر

تعادل منتخب مدغشقر مع منتخب النيجر بنتيجة صفر لصفر امس في مدغشقر مع النيجر ( شمال غرب تونس) في اطار مباراة ودية تحضيرا للمشاكة في بطولة امم افريقيا لكرة القدم (شان) التي تفتتح يوم13 جانفي الجاري بالجزائر

ويذكر ان منتخبي مدغشقر والنيجر يجريان الى جابب عدد من المنتخبات الافريقية للمحليين تحضيرات المرحلة الاخيرة بمدن تونسية قبل التحول الى الجزائر لخوض نهائيات بطولة "الشان" بالجزائر.



