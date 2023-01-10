بطولة الرابطة الاولى: نهاية المرحلة الاولى يوم 8 فيفري القادم و19 افريل موعد اخر جولة لمرحلة التتويج

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن جدولة رزنامة المسابقات العامة للموسم الرياضي 2022-2023 حيث ستنتهي المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 8 فيفري القادم على ان تنطلق مرحلة اللعب من اجل التتويج باللقب يوم غرة مارس القادم على ان تكون خاتمة تلك المرحلة يوم 19 افريل 2023.



وسيكون موعد الجولة الافتتاحية لمرحلة الاياب من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى يومي 18 و 19 جانفي الجاري بعد الانتهاء من كامل مرحلة الذهاب باجراء اللقاءات المؤجلة بتاريخ 12 و 13 جانفي 2023.



و تنطلق الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول يوم يومي 11 و 12 مارس 2023 على تنتهي ذات المرحلة يومي 8 و 9 افريل القادم بلعب الجولة الختامية.



وتبدا منافسات الدور السادس عشر لكاس تونس يوم 12 فيفري القادم والدور ثمن النهائي يوم 19 منه على ان تجرى مقابلات الدور ربع النهائي يوم 26 فيفري 2023 واللقاءات المؤجلة لحساب ذات الدور يوم 5 مارس 2023.



ولم تشر الرزنامة العامة للمسابقات لبقية مشوار كاس تونس (الدورين نصف النهائي و النهائي) لموسم 2022-2023.





