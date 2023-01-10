المهدية: ايواء 117 طفلا مصابا بفيروس "البرونكوليت" منذ سبتمبر المنقضي (مدير الصحة الوقائية)

المهدية: ايواء 117 طفلا مصابا بفيروس "البرونكوليت" منذ سبتمبر المنقضي (مدير الصحة الوقائية)

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 46 ث
      
بلغ عدد الأطفال المصابين بفيروس التهاب القصيبات الهوائية "البرونكوليت "، والذين تم ايواؤهم بالمستشفى الطاهر صفر بالمهدية، منذ سبتمبر 2021 إلى غاية اليوم الثلاثاء، 117 طفلا، وفق مدير الصحة الوثائية بالمهدية سمير لحول .

وأوضح لحول، في تصريح لـ"وات"، أن 96 من بين هؤلاء الأطفال جرى استشفاؤهم بقسم الأطفال و21 بقسم الرضع، واشار إلى أن هذا العدد لا يمثل جميع الأطفال المصابين حيث اقتصرت عملية الاستشفاء خاصة على من سنهم دون الشهرين، والأطفال الذين يعانون صعوبة في التنفس.

وبين المتحدث أن 15 طفلا مصابا ب"البرونكوليت" يقيمون في الوقت الراهن بالمستشفى، من بينهم 12 طفلا بقسم الأطفال و3 اطفال بقسم الرضع، مبرزا عدم تسجيل حالات وفاة بالمرض.

وأوضح أن فترة العلاج تستمر عادة بين 7 و10 أيام حين يبدأ المصاب بالتعافي ويستعيد تنفسه الطبيعي، وان العدوى تكون عن طريق بصفة مباشرة عن طريق إنتقال رذاذ الكحة أو العطاس بين الأطفال، أو بصفة غير مباشرة من خلال الملامسة بيد ملوثة أوعن طريق لعب التقطت الفيروس.

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