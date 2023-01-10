الوضع الوبائي: تسجيل 2 وفيات و 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 جانفي الجاري

أفادت وزارة الصحة أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2 الى 8 جانفي الجاري تسجيل 2 وفيات و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية خلال نفس الفترة 7.42 بالمائة إثر إجراء 1132 تحليلا.



ولفتت وزارة الصحة في بلاغها الدوري حول متابعة الوضع الوبائي بالبلاد الى أنه تم خلال ذات الفترة إيواء 10 حالات جديدة بالمستشفيات والمصحات الخاصة.



وكان الأخصائي في علم الفيروسات محجوب العيوني أفاد في تصريح ل(وات) أمس الاثنين أن الوضع الوبائي في تونس مستقر وتحت السيطرة داعيا عموم المواطنين الى الاقبال على التلقيح خاصة وأن التلاقيح تحمي من السلالة القديمة لكوفيد-19 التي ظهرت في الصين في 2019 وأيضا من متفرعي أوميكرون "بي أ4" و"بي أ5" .





