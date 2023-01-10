وزير التربية و وزيرة البيئة يتابعان تنفيذ المشاريع التي تنجز بالشراكة مع منظمات "اليونسكو" و "الألكسو" و "الإيسيسكو"

وزير التربية و وزيرة البيئة يتابعان تنفيذ المشاريع التي تنجز بالشراكة مع منظمات "اليونسكو" و "الألكسو" و "الإيسيسكو"

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أشرف كل من وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة فتحي السلّاوتي و وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أمس الاثنين على جلستي عمل بمقر اللجنة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ينجزانها بالشراكة مع منظّمات "اليونسكو" و"الألكسو" و"الإيسيسكو" و مع مختلف الوزارات والوقوف على مدى تقدّم المشاريع الجارية والإشكاليّات التي تعترض حسن تنفيذها.

واقترح كل من وزير التربية و وزيرة البيئة خلال جلسة العمل الأولى بحضور مختلف ممثلي الوزارات المتدخلة الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات وعرض مقترحات مشاريع جديدة من المزمع تنفيذها في السنوات القادمة.

وخصّصت الجلسة الثانية للمشرفين على كراسي "اليونسكو" و"الألكسو" و"الإيسيسكو" بالجمهورية التونسية، وأهمّ الإشكالات التي تعيق عملهم والنظر في الحلول الكفيلة بتطوير عددها وآليّات عملها.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259709



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   