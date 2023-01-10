أشرف كل من وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة فتحي السلّاوتي و وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أمس الاثنين على جلستي عمل بمقر اللجنة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ينجزانها بالشراكة مع منظّمات "اليونسكو" و"الألكسو" و"الإيسيسكو" و مع مختلف الوزارات والوقوف على مدى تقدّم المشاريع الجارية والإشكاليّات التي تعترض حسن تنفيذها.واقترح كل من وزير التربية و وزيرة البيئة خلال جلسة العمل الأولى بحضور مختلف ممثلي الوزارات المتدخلة الحلول المناسبة لهذه الإشكاليات وعرض مقترحات مشاريع جديدة من المزمع تنفيذها في السنوات القادمة.وخصّصت الجلسة الثانية للمشرفين على كراسي "اليونسكو" و"الألكسو" و"الإيسيسكو" بالجمهورية التونسية، وأهمّ الإشكالات التي تعيق عملهم والنظر في الحلول الكفيلة بتطوير عددها وآليّات عملها.