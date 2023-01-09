القيروان : إصابة أربعة اعوان ديوانة باضرار طفيفة عقب انقلاب سيارتهم واحتراقها

القيروان : إصابة أربعة اعوان ديوانة باضرار طفيفة عقب انقلاب سيارتهم واحتراقها

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 30 ث
      
افاد مدير مستشفى ابن الجزار محمد علي حمدي بان وحدة الاغالبة استقبلت مساء اليوم الاثنين أربعة اعوان ديوانة اصيبوا باضرار طفيفة على أثر انقلاب سيارتهم واحتراقها جراء مطاردتهم لسيارة تهريب.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن حالة المصابين مستقرة وهم بصدد اجراء الفحوصات اللازمة لمزيد التأكد من سلامة حالتهم الصحية مشيرا الى ان الاصابات طفيفة ولا تشكل خطورة تذكر.

يشار إلى أن اعوان الديوانة كانوا بصدد رصد سيارة تهريب وقاموا بمطاردتها من معتمدية بوحجلة بالقيروان إلى غاية معتمدية هبيرة من ولاية المهدية حيث انقلبت بهم السيارة واندلع بها حريق وتمكن المواطنون من انقاذهم إلى حين وصول وحدات الحماية المدنية.

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