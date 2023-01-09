رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت يعتذر من زيدان

رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت يعتذر من زيدان

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 21:27 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قدم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت اعتذاره لزين الدين زيدان بعد التصريحات التي أطلقها في حق نجم الكرة الفرنسية.
وقال لوغريت لوكالة الأنباء الفرنسية: "أود أن أعتذر عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري لزيدان كلاعب ومدرب".

ورد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي على الإساءة التي وجهها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، إلى زين الدين زيدان وتأسف للتصريحات التي أدلى بها نويل لوغريت، بخصوص زين الدين زيدان".

و أضاف النادي الملكي في بيانه: "تظهر هذه التصريحات عدم احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم، ونادينا ينتظر التصحيح الفوري".
وتابع الفريق الاسباني : "زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا مع بلاده وصاحب العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".
واختتم البيان: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل، وهذه التصريحات مثل تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بن زيمة، اللاعب الفائز بالكرة الذهبية، وبطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والفائز بخمس رابطة الأبطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى".
وأدلى لوغريت بتصريحات عبر راديو "مونت كارلو" منتقدا زيدان و مؤكدا أنه لا يهتم إذا ما تولى تدريب البرازيل وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه وهو ما تسبب في هجوم كبير على رئيس الاتحاد الفرنسي.

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