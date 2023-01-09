اكد المجلس الجهوى لولاية باجة خلال دورة استثائية لنيابته الخصوصية انعقدت اليوم الاثنين بمقر الولاية باشراف صابر البنبلي المعتمد الاول المكلف بتسيير مصالح الولاية دعمه الكلي لاستئناف العمل بمقطع الحجارة الذي يستغله المستثمر "منير بن صخرية "من خلال تجديد الرخصة ومعالجة العوائق التي تحول دون استمرار العمل بهذا المقطع .

كما عبر المجلس عن دعمه بعث مشروع مصنع الاسمنت بباجة .

وقد صوت اعضاء المجلس بالاجماع على ارسال وفد الى رئاسة الحكومة في اجل لا يتجاوز العشرة ايام للنظر في وضعية الشركتين والتوصل الى الحلول بشانهما.

وقد ابرز عدد من اعضاء المجلس دور الاستثمار الخاص في القضاء على التهميش بولاية باجة داعين الى عدم تعطيل المشاريع التى من شانها النهوض بالجهة .

وتساءل عدد من اعضاء المجلس حول اسباب تغير موقف وزارة املاك الدولة واعادة النظر في ملكية مقطع الحجارة الذي يستغله بن صخرية الان رغم انه بحوزة هذا الاخير منذ عشرات السنين.

وتجدر الاشارة الى ان هذا المقطع هو من الصنف الصناعي لم يتحصل على تجديد الترخيص لمواصلة استغلاله من طرف اللجنة الوطنية للمقاطع لتجاوز عمق الاستغلال المسموح به كما تم رفض مطالب التوسع في مساحة الاسنغلال .

وقد تم الاتفاق على ابرام عقد كراء الى حين البت في الملكية اعتبارا الى ان المقطع يشغل حوالي 200 عامل اصبحوا يعانون اوضاعا اجتماعية صعبة منذ توقفه منذ اكثر من سنة.

من جهة اخري وبخصوص شركة اسمنت باجة المزمع بعثها كانت لجنة فنية واللجنة الخاصة بالمقاطع بوزارة الفلاحة قد رفضت الموافقة على فتح واستغلال مقطع حجارة من الصنف الصناعي بالسلسة الجبلية بن درار بمنطقة عين الحنش بباجة الشمالية لفائدة شركة اسمنت باجة على مساحة حوالي مائي هكتار بتكلفة تقارب الثمانية مائة مليون دينار.

وسيوفر المشروع في صورة الموافقة على بعثه خمسة مائة موطن شغل بصفة مباشرة ومئات موطن الشغل بصفة غير مباشرة حسب دراسة تم تقديمها اليوم .

وقد اقترح اعضاء من المجلس الجهوى بعث لجنة مستقلة لتقييم الدراسة التى اعدها مكتب دراسات كلفه المستثمر والتعمق في اسباب رفض مصالح الفلاحة والبيئة للمشروع والتطمينات التى قدمها المستثمر والتغيرات التى اجراها على المشروع ليستجيب لتطلعات الاطراف المعنية والجهة وقياس منافعه واضراره على البيئة ومنافعه للجهة و المتصلة بالجانبين الاجتماعي والاقتصادى

وتضمن اجتماع المجلس ايضا تقديم رزنامة الجلسات والمناسبات الخاصة بولاية باجة خلال كامل سنة 2023.



