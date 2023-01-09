أكدت وزارة المالية، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات جديدة تتعلق بتعريفة أو شروط خلاص معلوم الجولان.

واوضحت الوزارة، في بلاغ لها الاثنين، انه يتواصل العمل، لخلاص معلوم الجولان، بالإجراءات المعمول بها خلال السنوات السابقة والمتمثلة في تسوية الوضعية إزاء الخطايا المرورية، وفي هذا الإطار يمكن للمواطنين قبل خلاص المعلوم معاينة المخالفات المرورية عبر موقع الواب amendes@finances.tn بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي، أو مركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

وتخص ذات الاجراءات تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية وذلك بعنوان آخر تصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حل أجل إيداعه.

واشارت الوزارة الى ان الأفراد الذين ليس لهم معرفات جبائية، يبقوا غير معنيين بتسوية الوضعية الجبائية، وفق البلاغ ذاته.







