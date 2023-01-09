سيدي بوزيد: المتعاقدون بالأجر الأدنى المضمون بمندوبية الشباب والرياضة في اعتصام مفتوح لليوم التاسع على التوالي

سيدي بوزيد: المتعاقدون بالأجر الأدنى المضمون بمندوبية الشباب والرياضة في اعتصام مفتوح لليوم التاسع على التوالي

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
يواصل عدد من المتعاقدين بالأجر الأدنى المضمون بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد، الاعتصام لليوم التاسع على التوالي بمقر المندوبية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية و"القطع مع صيغة التشغيل الهش التي حرمتهم من حقوقهم المادية والادارية في مؤسساتهم"، وفق تعبير عدد منهم ل"وات".

وبين المتحدث باسم المحتجين سامي الزريبي ل"وات" أن 32 من المتعاقدين بالأجر الادنى المضمون حاولوا الاتصال بمختلف الأطراف لتسوية وضعيتهم المهنية الهشة دون أن يجدوا حلولا تذكر، وهم حاليا في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والقطع مع صيغ التشغيل الهش.

واستنكر المحتجون "السياسة السلبية التي تنتهجها الدولة في علاقة بالاتفاقيات المبرمة سابقا" وطالبوا بايجاد حلول عاجلة للملف في أسرع الآجال بعد سنوات من الانتظار.

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