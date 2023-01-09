قابس: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 90 بالمائة

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية قابس 90 بالمائة، حيث تم الى حدود اليوم الاثنين جني 54 ألف طن من الزيتون من الصابة التي قدرت خلال هذا الموسم ب 60 ألف طن، فيما تراوحت نسبة استخراج الزيت بين 22 و25 بالمائة، وفق ما افاد به رئيس دائرة الانتاج النباتي بمندوبية الفلاحة حسونة بن علي "وات".



وكانت صابة الموسم الحالي من الزيتون المتأتية من 02 مليون و622 ألف شجرة زيتون، قد سجلت بولاية قابس زيادة في الانتاج مقارنة بالموسم الفارط بنسبة بلغت 47.5 بالمائة، حيث قدرت الصابة ب 60 الف طن منها 58 ألف طن متأتية من القطاع السقوي.



كما بلغت التقديرات لانتاج زيتون المائدة 848 طنا مقابل 748 طنا خلال الموسم الفارط، وهو انتاج متأت من 17700 من أصول الزيتون المنتجة.



وكانت صابة الموسم الفارط من الزيتون قد بلغت 31.5 الف طن منها 30.5 الف طن كانت متأتية من القطاع السقوي، وذلك مقابل 40 الف طن خلال الموسم الذي سبقه.



