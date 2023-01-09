سيدي بوزيد: عدد من المعلمين النواب ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية

نفذ عدد من المعلمين النواب الذين تم استثناؤهم من قائمة نوفمبر 2022 بولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، والانتداب الفوري على غرار بقية المعلمين.



وبين المتحدث باسم المحتجين ماهر مسعودي، في تصريح ل"وات"، أن عدم تنزيل القائمة الاسمية للمعلمين النواب، مثل اشكالا منذ بداية السنة الدراسية الحالية وتفاقم المشكل اثر استثناء 86 معلما من القائمة شهر نوفمبر 2022 "دون مبرر يذكر"، واضاف ان المحتجين يطالبون بالحاقهم في قائمة جديدة لمباشرة العمل بشكل قانوني وتوضيح أسباب الاستثناء خاصة وانهم يعملون منذ سنوات وينتظرون تسوية وضعياتهم المهنية في اقرب وقت.



ومن جانبه، أفاد عضو الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بسيدي بوزيد فرج التليلي في تصريح ل"وات"، أن مجموعة من النواب من دفعتي 2022 و2021 لم تتم تسوية وضعياتهم المهنية، وقد قاموا بتقديم اعتراضات على هذا الاستثناء للوزارة منذ حوالي شهرين، وبين أن الفرع يطالب وزارة الاشراف بتوضيح هذه المسألة حتى لا تعود الجهة الى حالة الاحتقان والاحتجاج، وأكد ان الفرع الجامعي يدعو الى تقديم حل موضوعي للاشكال.



يذكر أن المعلمين النواب بسيدي بوزيد، قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات بداية هذه السنة الدراسية، للمطالبة بتنزيل قائمة المعلمين النواب وشهدت القائمة التي تم تنزيلها استثناء 86 معلما من مجموع 297 معلما نائبا.



