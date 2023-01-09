البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثانية

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثانية من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي ستدور غدا الثلاثاء 10 جانفي الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء على النحو الاتي :



القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي-الاتحاد المنستيري



القاعة متعددة الاختصاصات برادس

النادي الافريقي-النجم الرادسي



قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-الدالية الرياضية بقرمبالية



